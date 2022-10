Una rosa per Norma Cossetto: iniziative nel Cuoio del Comitato 10 Febbraio

La scorsa settimana si è svolta, in più comuni del Comprensorio del Cuoio, l’iniziativa denominata “Una rosa per Norma Cossetto”, promossa in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio per onorare la memoria della giovane istriana, seviziata e uccisa nel 1943 dai partigiani comunisti slavi.

L’evento si è svolto - in maniera simbolica - ponendo una rosa sui monumenti ai caduti di Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto, Montopoli in val d’Arno e Santa Maria a Monte.