A Altopascio doppio appuntamento con 'SostenibiliAMO'

Si chiama SostenibiliAMO ed è l’iniziativa, promossa dall’associazione LiveBetter-Vivi Meglio insieme all’amministrazione comunale, lanciata ormai quattro settimane fa, che unisce cittadini volontari, istituzione locale e coloro che devono svolgere lavori socialmente utili in alternativa alla pena: tutti impegnati nell’adottare zone di territorio altopascese per rimuovere i rifiuti abbandonati.

Dopo le prime tre tappe a Spianate e una in centro, ad Altopascio, nel parco Aldo Moro in occasione di Puliamo il mondo, ecco che sabato 15 ottobre l’iniziativa si sposta a Badia Pozzeveri. L’appuntamento - sempre di sabato, sempre alle 9 - è al ponticello di via dei Centoni. La partecipazione è libera, per iscriversi alla mattinata di pulizia è sufficiente collegarsi al sito www.live-better.it.

Il giorno seguente, invece, domenica 16 ottobre, dalle 9.30, SostenibiliAMO si sposta nella Riserva naturale statale di Montefalcone, nella zona delle Cerbaie, per una giornata nel bosco d’autunno, organizzata insieme ai Carabinieri Forestali, reparto Biodiversità di Lucca. Qui, oltre alle operazioni di pulizia, i partecipanti saranno coinvolti in una passeggiata con visita al centro accoglienza animali, mentre i bambini potranno partecipare a un laboratorio pensato appositamente per loro.

Tutti possono partecipare. Per eventuali ulteriori informazioni: livebetteraps@gmail.com; 3494696076.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa