Enogastronomia a opera d'arte, a Certaldo torna 'Boccaccesca'

E’ stata presentata oggi, martedì 11 ottobre, presso il Consiglio Regionale della Toscana Boccaccesca 2022, che si svolgerà a Certaldo da venerdì 14 a domenica 16 ottobre! La manifestazione è giunta alla sua 24esima, e torna ad incantare il Borgo di Boccaccio con un’edizione finalmente senza restrizioni.

Boccaccesca nasce nel 1999 con la sentita necessità di far conoscere il territorio attraverso i suoi prodotti agroalimentari ed artigianali, promuovere i presidi Slow Food (dei quali fa parte la cipolla di Certaldo) e tutta la produzione locale. Ed, è stata la prima manifestazione, 24 anni fa, a parlare di cucina, di Cuochi e di cooking show. Sul suo palcoscenico si sono cimentati i migliori Gran Cuochi del panorama nazionale ed ha rappresentato un trampolino di lancio per giovani che, in seguito, si sono rivelati grandi professionisti.

Boccaccesca è pronta ad accogliere e affascinare i suoi visitatori; coinvolgendoli in un connubio di profumi e sapori, un vero e proprio viaggio attraverso i cinque sensi. Le strade del borgo di Certaldo saranno un tripudio di colori, dove i visitatori potranno confrontarsi e scoprire sapori e saperi di qualità; l’armonia del gusto si fonderà con le note provenienti dagli strumenti dei musici presenti lungo le vie.

Gli organizzatori, ripropongono per questa edizione in accordo all’Amministrazione Comunale, una kermesse che vuole esprimere un forte senso di appartenenza al territorio e al buono dell’enogastronomia.

La manifestazione prevede un programma denso di appuntamenti ad ingresso libero, che coinvolgeranno sia il Borgo basso sia il cuore medioevale di Certaldo Alto.

Nel Borgo Alto i classici banchi di Boccaccesca con espositori che presenteranno i loro prodotti di eccellenza; e l’artigianato farà da cornice al cibo. Sempre nel Borgo Alto ci sarà “Degustando per la via” con alcuni esercenti di Certaldo Alto che prepareranno piatti da degustare unendosi allo street food degli espositori.

Un palcoscenico per i grandi vini all’Enoteca di Boccaccesca, dove verranno proposte degustazioni di eccellenze toscane e non. Non mancherà l’Osteria di Boccaccesca sul parterre di Palazzo Pretorio a cura del Comitato degli abitanti di Certaldo Alto, con “le caldarroste”.

La 24° edizione sancisce il ritorno dei gemellaggi del Comune di Certaldo che saranno ospitati sulla terrazza Calindri.

Ed il momento atteso, condotto da Annamaria Tossani, dei Cuochi in Piazza che si avvicenderanno ai fornelli in Piazza SS. Jacopo e Filippo con piatti che rappresentano ciò che di meglio il territorio può offrire. Nomi eccellenti che sapranno stupire i visitatori. Altro momento conviviale sabato 15 alle 19.00 “L’Aperitivo” con Cosimo Neri del Salotto Negroni 1919 di Certaldo.

Boccaccesca pensa anche ai bambini, che saranno i protagonisti della rassegna “Oggi cucino io”; dove, i piccoli, saranno guidati da Sara Conforti, storica cuoca di Boccaccesca, nella realizzazione della loro merenda.

Il Premio Boccaccesca, che si svolgerà nel Cortile di Palazzo Pretorio, sarà presentato da Annamaria Tossani e verrà assegnato a Federico Monechi, stimato giornalista e Caporedattore del TGR Toscana, per essere stato protagonista dell’informazione e conoscenza della nostra Regione.

Nel Borgo Basso, in Piazza Boccaccio, sarà protagonista lo street food con “Degustando in Piazza”; bar, ristoranti, enoteche e gelaterie diventano “soste” di un itinerario all’insegna del gusto.

La musica di Scuola di Musica Polis, i fiori e l’artigianato saranno elementi importanti di questa edizione; protagonisti sia nel Borgo Alto, in Piazza SS. Annunziata, che a Certaldo Basso in via 2 Giugno.

DICHIARAZIONI

“Boccaccesca è un viaggio sensoriale che trascinerà e coinvolgerà i propri visitatori in un connubio di colori, odori e sapori; un’esperienza a tutto tondo: degustare, guardare, toccare, sentire ed ascoltare. Una Rassegna Enogastronomica che da ventiquattro anni rappresenta i Piaceri del Gusto sempre con lo stesso entusiasmo e voglia di stupire. – spiega Claudia Palmieri, direttore artistico di Boccaccesca - Durante ‘la tre giorni’ sarà possibile assaggiare per le vie del borgo di Certaldo delizie ricercate, squisitezze arrivate da ogni parte d’Italia e non solo, e degustare piatti qualità, sempre sotto l’insegna di una grande professionalità e amore per il bello e il buono. Boccaccesca è da scoprire e vivere!”

“Boccaccesca è un’iniziativa che fin dalla prima edizione ha messo in mostra le eccellenze enogastronomiche ed artigianali italiane, tutto questo nella splendida cornice di Certaldo. – dichiara Franco Brogi, presidente FIEPET Confesercenti Firenze – Quest’iniziativa rappresenta un momento importante per tutte le imprese del comparto del commercio e del turismo del nostro territorio. Un’occasione per allungare la stagione turistica facendo apprezzare ai visitatori le caratteristiche uniche dei nostri borghi. Il nostro biglietto da visita non può che essere un’esperienza autentica di tradizioni e sapori; e le attività di Certaldo sono pronte ad accogliere i visitatori per coinvolgerli in un’esperienza sensazionale”.

"Boccaccesca anche quest'anno si conferma un contenitore ricco di eventi di qualità, incentrato sullo star bene e sull'educazione a mangiare bene. All'interno del borgo medievale di Certalo Alto sarà possibile respirare lo spirito dello stare insieme, nel nome del buon cibo, della cultura e della musica". – afferma Giacomo Cucini, Sindaco di Certaldo

“Certaldo conferma di saper produrre eventi culturali di alta qualità”, dice il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. “La Toscana è terra di arte, di cultura, di bellezza, capace di portare nel mondo le proprie eccellenze enogastronomiche. ‘Boccaccesca’ riesce a rappresentare al meglio quello che siamo e quello che vogliamo essere: tiene insieme artigianato e prodotti del territorio, li presenta in forma di spettacolo. Anche questa è arte e bellezza, di qui passa la costruzione di un pezzo di Toscana del domani, che dovrà essere terra del benessere, del buon vivere”.

“Boccaccesca 2022’ è giunta alla ventiquattresima edizione, questo sottolinea una storia importante, che di fatto l'ha fatta diventare una manifestazione di rilievo regionale, infatti riesce a mette insieme, in un contesto stupendo, come quello del Borgo di Certaldo la tradizione enogastronomica Toscana e non solo. Una vera occasione per poter vedere la Toscana per quello che è: una terra ricca di cultura, dove è possibile fare un'esperienza enogastronomica a contatto con l’identità del territorio e delle sue risorse, in una cornice paesaggistica unica. Complimenti a Confesercenti e al Comune di Certaldo che in questi anni anche su questa manifestazione ha saputo investire”. – dichiara Enrico Sostegni Consigliere Regione Toscana

Boccaccesca è un evento organizzato dal Comune di Certaldo in collaborazione con Confesercenti Firenze e Claridea due. L’ingresso alla manifestazione è libero.





Tutte le notizie di Certaldo



<< Indietro