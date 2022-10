Cucciolo di cane in Fi-Pi-Li, salvato dalla Stradale di Empoli

Un cagnolino di piccola taglia è stato salvato qualche giorno fa dalla Polizia di Stato mentre, impaurito, vagava sulla strada di grande comunicazione Firenze- Pisa -Livorno.

Poco dopo l’ora di pranzo, alcuni utenti hanno contattato la sala radio della Polizia Stradale, segnalando come un cucciolo stesse camminando lungo quella strada così trafficata.

Sono partite immediate le ricerche e una pattuglia della Polizia Stradale di Empoli lo ha visto aggirarsi nei pressi della carreggiata Pisa/Livorno, confuso e impaurito tra le auto, col rischio di venire travolto o di provocare un incidente.

I poliziotti, dopo aver rallentato il traffico in arrivo, sono riusciti a farlo salire a bordo dell’autovettura di servizio, per accompagnarlo, mentre veniva coccolato e tranquillizzato, al canile di Empoli.

Esserci sempre, il motto della Polizia di Stato, anche questa volta è stato onorato.

E così, sia per le cose più importanti che per quelle, apparentemente, di minore valore, le donne e gli uomini in divisa sono sempre presenti sulle strade della provincia: 87, infatti, gli equipaggi della Stradale impiegati solo la scorsa settimana, con 12 gli incidenti rilevati, di cui 3 con feriti e 9 con soli danni ai mezzi, 11 le patenti ritirate, 622 i punti decurtati, 312 le contravvenzioni elevate di cui 25 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 33 per uso di cellulari alla guida e 6 per guida sotto l’influenza di alcool.

Fonte: Polizia stradale di Empoli