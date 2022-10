Undici anni in piena e costi lievitati per la cassa di espansione a Empoli

Se ne parla dal 2011, di una cassa di espansione che possa evitare allagamenti nell'area del torrente Orme a Martignana e sul rio Piovola. Allagamenti che ci sono stati copiosi ad esempio nel 2014, con tanto di segnalazioni dei residenti in via delle Coltelline - via Poggio Piedi e uno 'sberleffo' dopo l'ennesima volta che il torrente si mostrava in piena. Ora che il progetto era stato portato all'attenzione del Ministero da parte della Regione Toscana per il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, è tempo purtroppo di aggiornare i prezzi al rialzo.

Il progetto presentato dal Comune di Empoli andrà a costare dai 4,3 milioni di euro stimati nel 2020 ai 5,7 milioni. Effetto dell'aumento del costo dei lavori, inizialmente fermi sui 2,6 milioni di euro e ora risaliti a 3,85 milioni.

Torniamo all'inizio di questa lunga storia esaminando di nuovo le carte. Nel 2011 gli studi del Genio Civile avevano mostrato la necessità di un'opera di questo tipo dopo i vari allagamenti degli anni precedenti. La progettazione fu in carico al Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, chiamando professionisti esterni. L'accordo con anche l'Unione dei Comuni, il Comune e l'allora Provincia di Firenze (oggi Città Metropolitana) risale a fine 2014.

Il progetto vede la luce solo a settembre 2017 e prevede le casse di espansione a Martignana e Tartagliana, un nuovo ponte sull'Orme in via delle Coltelline e arginature da adeguare in zona Casenuove. Il complesso sarebbe costato 11,3 milioni, con 200mila euro di progettazione esecutiva. Una cifra che difficilmente sarebbe stata stanziata in toto. Per questo si procede a frazionare l'opera in lotti (come accaduto per la 429), partendo dalle casse di espansione.

Il progetto nel 2017 ha un importo di 3,159 milioni. Del progetto definitivo si ha traccia solo nel 2020, a firma Consorzio di Bonifica, dopo il finanziamento della Regione. Nonostante l'opera sia nel programma triennale delle opere pubbliche del Comune di Empoli (importo 4,3 milioni), con il nuovo prezzario regionale la palla è passata di nuovo al municipio per aggiornare tutti i costi.

Potrebbero passare ancora mesi se non anni prima che questa opera di sicurezza idraulica veda la luce. Basta considerare che sono previsti 30 mesi, ossia due anni e mezzo, per il completamento dei lavori, senza considerare i tempi burocratici per la pubblicazione, l'assegnazione del bando e la consegna dei lavori. Per buona pace dei residenti di queste bellissime zone di campagna tra Empoli e Montespertoli, che dovranno continuare a prestare attenzione nelle giornate particolarmente piovose per non venire trascinati dalla piena.

