Critica d'arte, Premio Scripta a Daniel Borselli

La giuria del Premio Scripta, composta da Giovanni Dario Alì, responsabile didattico Rizzoli Education e cofondatore di “KABUL magazine”, Pietro Gaglianò, critico d’arte e direttore di Scripta, Paolo Gori, editore Gli Ori, Teresa Macrì, critica d’arte e scrittrice e Raffaella Perna, docente di storia dell’arte Università La Sapienza, ha conferito, all’unanimità, il Premio Scripta a Daniel Borselli per la proposta di un saggio dal titolo, temporaneo, Meet Me at the End of the World. Arte, spazio pubblico e crisi climatica.

La giuria ha riconosciuto al progetto una consapevole adesione a temi di interesse corrente, letti da un punto di vista originale (la relazione, non sempre cristallina, tra mondo dell'arte e responsabilità ambientale) e interpretati in una prospettiva critica salda, forte di un'approfondita conoscenza delle fonti e del dibattito internazionale.

Il vincitore riceverà una borsa di studio da 2000 euro e la pubblicazione del saggio dalla casa editrice Gli Ori nella collana I limoni.

Daniel Borselli è dottorando in Arti visive, performative, mediali presso l’Università di Bologna, dove svolge le sue ricerche nell’ambito delle politiche dell’esposizione fotografica nello spazio pubblico contemporaneo.

Fonte: Ufficio stampa