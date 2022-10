Delegazione della Costa d'Avorio ricevuta in Regione

Una delegazione della Costa d’Avorio guidata da Siama Bamba, presidente del Consiglio regionale di Bagoué e accompagnata dal fondatore del Movimento Shalom Don Andrea Pio Cristiani, è stata ricevuta in palazzo Strozzi Sacrati dall'assessora Alessandra Nardini con delega alle relazioni internazionali, in rappresentanza del presidente Giani e dal consigliere del presidente Alessandro Lo Presti.

“La sinergia e l' amicizia tra regioni del mondo sono temi imprescindibili per la nostra Toscana- ha detto Nardini, che ha ringraziato il presidente e la delegazione auspicando - che questa possa essere l’occasione per instaurare un rapporto proficuo e duraturo nel tempo tra le nostre due realtà. Mi piace pensare che questo sia un punto di partenza. Ringrazio poi Shalom e Don Andrea per aver promosso questo incontro” ha concluso Nardini, che ha anche indossato i panni tradizionali ivoriani durante lo scambio di doni.

Fonte: Ufficio stampa