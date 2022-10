Deve scontare una pena in carcere, si nasconde in un casolare abbandonato vicino la stazione

Alle ore 02:50 di stanotte, nei pressi della stazione ferroviaria, all'interno di un casolare abbandonato, la polizia ha effettuato un controllo, poiché durante la normale perlustrazione si sono accorti che dallo stabile, abbandonato, filtrava della luce. I poliziotti si sono introdotti all’interno attraverso una finestra, poiché le porte erano state murate dalla proprietà proprio per evitare intrusioni clandestine.

All’ interno hanno rintracciato un cittadino rumeno, che ad un controllo approfondito è risultato avere su di sé un'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Pisa in data 16.09.2022. Detta ordinanza sostituiva la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Pisa con la custodia cautelare in carcere poiché l’ uomo, tratto in arresto nei mesi scorsi per reati contro il patrimonio, aveva violato a più riprese la misura cautelare del divieto di dimora.

Il Giudice, constatata la evidente inadeguatezza della misura meno afflittiva, ne ha ordinato la cattura e la traduzione in carcere; pertanto, dopo un passaggio in questura ed al termine delle incombenze procedurali, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Pisa.