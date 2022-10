Ex Montecatini di Castelfiorentino, demolizioni entro metà 2023

I ruderi della ex Montecatini, la fabbrica dismessa che sovrasta piazza Berlinguer a Castelfiorentino da mezzo secolo, potrebbero essere demoliti entro metà 2023. A darne notizia è il sindaco Alessio Falorni mostrando le prime opere di pulizia avvenute quest'oggi per mano di Alia.

I corpi di fabbrica più grandi e più alti dovrebbero essere demoliti per fare spazio a 8 alloggi di edilizia popolare con i 7,5 milioni di euro destinati dal Pinqua e dal governo con il decreto Rigenerazione Urbana.

Purtroppo l'ipotesi del Velodromo è tramontata in breve tempo perché la Federazione Ciclistica Italiana ha scelto come progetto portante per la realizzazione coi fondi Pnrr la città di Montichiari. In quel caso il paraboloide avrebbe necessitato di 4 milioni di euro nell'opera vincolato dalla Soprintendenza dei Beni Culturali perché realizzato da Pier Luigi Nervi, ingegnere che ha fatto la storia dell'architettura con lo stadio di Firenze e il Pirellone di Firenze.