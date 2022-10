Falco pellegrino dall'ala ferita soccorso ai giardini di Pistoia

Particolare soccorso portato a termine dalla Polizia di Pistoia nel pomeriggio odierno. Una pattuglia della Questura di Pistoia di servizio di controllo ai parchi cittadini ha soccorso un falco pellegrino e successivamente dato in custodia al servizio veterinario della regione Toscana.

I poliziotti sono stati avvicinati da alcuni cittadini nei presso dei guardini di San Biagio in quanto vi era un falco in difficoltà che si lamentava su un ramo.

Gli agenti con cautela sono riusciti ad avvicinarsi al volatile che presentava un'ala ferita e prenderlo in custodia per la gioia dei tanti bambini presenti e preoccupati per le sorti del povero animale.

Portato in Questura, è stato successivamente affidato al servizio veterinario della Regione Toscana nel frattempo giunto da Firenze.