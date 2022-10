Fever Night, il sabato disco debutta al Sombrero con Radio Lady e SeiSei Vintage

Tornano le serate in discoteca a San Miniato Basso, tornano gli eventi a firma Sombrero e partner Radio Lady 97.7 e Radio SeiSei Vintage. Sabato 15 ottobre debutta Fever Night, il nuovo sabato disco della Toscana dedicato alla musica ballabile degli anni '70, '80 e '90. L'opening party avrà come special guest Steve Martin, storico dj toscano. Alla consolle si alterneranno Luca Profeti, Maxi Cioni e Samuele Brotini. C'è ancora spazio per le prenotazioni al 320/8962975 e al 338/4199372.