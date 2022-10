Questa notte, su richiesta di tecnici dell’Enel, i Carabinieri sono intervenuti in località Badia a Cerreto presso un fabbricato, dove ignoti, dopo l'effrazione della porta di accesso, sono entrati nella cabina di derivazione e, dopo aver smontato due accumulatori, hanno asportato dei cavi di rame. Danno, in corso di completa quantificazione. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Empoli.