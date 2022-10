I burattini contro lo spreco d'acqua: al Quaranthana nuovo spettacolo per famiglie

Nell’ambito della rassegna Sognare Teatro Famiglie domenica 16 ottobre ore 17:00 al Quaranthana, il teatro comunale di San Miniato (via Zara 58, loc. Corazzano), sarà la volta di ACQUAMATTA di Nata Teatro, di e con Cinzia Corazzesi, uno spettacolo di burattini per parlare del bene più prezioso: l’acqua, del suo uso e abuso, dell’inquinamento e del valore infinito che essa può avere.

I Burattini lo fanno a loro modo, con la comicità, la satira, l’ironia e con le immancabili gag e bastonate! Lo spettacolo è un viaggio dentro le fiabe e leggende del mediterraneo: le storie di Giufà, i racconti di siciliani di Giuseppe Pitrè, le fiabe Italiane di Calvino ma anche Pulcinella e la tradizione delle “Guarattelle” Napoletane e la cruda e grottesca comicità di Gargantua e Pantagruel personaggi inventati da Rabelais nel 1500.

Tribolino, eroe e antieroe, ha combinato un guaio: ha consumato tutta l’acqua del paese di AcquaMatta per lavare il suo amico Tirapuzze. Per questo subisce la collera della moglie Ira Sonante che lo obbliga ad andare in cerca dell’acqua. Tribolino parte all’avventura e ne combina di tutti i colori.

La decima edizione della rassegna Sognare Teatro Famiglie proseguità fino al 31 ottobre al Quaranthana, il teatro comunale di San Miniato (via Zara 58, loc. Corazzano), organizzata dal Teatrino dei Fondi, con il sostegno del Comune di San Miniato, della Regione Toscana e del Ministero della Cultura.

Adulti 7 € | Bambini 5 €

370 – 3687878 / 0571 462835

comunicazione@teatrinodeifondi.it

Quaranthana – Teatro Comunale di San Miniato

Via Zara 58, 56028 San Miniato (loc. Corazzano)

www.quaranthana.it - www.teatrinodeifondi.it

