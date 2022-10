Il volontario nelle cure palliative, evento a Empoli a cura degli Amici dell'Hospice

L'identificare la figura del volontario in cure palliative nel difficile momento del “fine vita” è il tema di cui si parlerà a Empoli giovedi 13 ottobre al Palazzo delle Esposizioni, all'interno dell'incontro 'Esplorare il limite. Il ruolo del volontario in cure palliative'. L'evento avrà inizio alle 14 per concludersi alle 18.

L'evento è rivolto a tutti coloro che scelgono di impegnare una piccola parte del loro tempo alle tante attività dell’Associazione Amici dell'Hospice.

Sarà compito dei relatori, con la loro esperienza, illustrare i due percorsi di volontariato che si possono intraprendere, il volontario cosiddetto dello "Stare" vicino alla sofferenza, formato con un programma ad hoc oppure il volontario del "Fare" a sostegno delle varie attività di Amici dell'Hospice Onlus, nel delicato compito di diffondere i principi ed i valori del processo del “fine vita”.

Spazio aperto a tutti; volontari, sanitari e ai cittadini sensibili che desiderano conoscere qualcosa di più di questa figura.

L'associazione sottolinea con forza la valenza terapeutica e sociale del volontariato in questo ambito, con le competenze acquisite, consente ai partecipanti di affrontare situazioni di disagio in una cornice protetta e fare un cammino di crescita.

Quale Volontariato desideriamo e pensiamo sia realizzabile? Interrogativi e riflessioni non semplici, a cui i relatori presenti cercheranno di rispondere.

È il tempo di concretizzare ciò in cui crediamo “ curare sempre, anche quando non si può guarire”.

È un invito a tutti, giovani e meno giovani, a partecipare a questo evento e ad avvicinarsi a questo mondo a volte nascosto, ma di cui c'è tanto bisogno.

Fonte: Amici dell'Hospice onlus