In casa con 6 etti di cocaina, un arresto a Marina di Cecina

I carabinieri hanno arrestato a Marina di Cecina un uomo, 34enne di origine albanese, che spacciava vicino alla propria abitazione dove sono stati rinvenuti oltre sei etti di cocaina. I militari, individuato l'appartamento dell'uomo, hanno effettuato una serie di accertamenti e riscontri sull'attività di spaccio, tra cui l'identificazione di due persone che avevano appena acquistato della cocaina dal 34enne.

Scattata la perquisizione domiciliare, l'uomo è stato trovato in possesso di 625 grammi di cocaina, la maggior parte in un unico panetto, e la restante parte già divisa in dosi da circa un grammo ciascuna. Oltre alla sostanza stupefacente sono stati sequestrati anche 2mila 360 euro in contanti, presumibilmente provento dell'attività di spaccio.