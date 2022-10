In ospedale conosce la piccola Rosabelle e lancia una raccolta fondi per le cure

"Ho iniziato a raccogliere fondi su GoFundMe per aiutare la piccola Rosabelle". Così Serena Serrini, promotrice della raccolta fondi, che spiega di aver vissuto fianco a fianco, durante il ricovero del suo bambino al Meyer di Firenze, "con questa bimba di due anni e mezzo che sta lottando con un brutto male, e la madre, Elda, arrivate dall’Albania per le cure".

"Rosabelle - scrive sulla piattaforma - deve fare terapie, operazione e sarà curata al meglio in questo fantastico ospedale ma la mamma e la famiglia devono ogni giorno affrontare spese per il vitto e l’alloggio". "Inoltre - prosegue Serrini - non essendo cittadini italiani le cure sono a pagamento: solo il ricovero - spiega - costa cinquemila euro, e le chemioterapie altrettanto sperando che debbano essere poche".

"Ho vissuto la loro storia ogni giorno - racconta - ho sentito piangere la mamma al telefono ogni sera quando Rosabelle dormiva, l'ho sentita disperarsi per non sapere come farsi raggiungere dal marito e disperarsi per la lontananza anche dell'altro figlio".

"Io e molte altre mamme - continua su GoFundMe - avevamo durante la degenza il marito che ogni giorno veniva a trovarci e aiutarci per qualsiasi cosa. Lei no: è sola".

La campagna per Rosabelle in tre giorni ha già ricevuto donazioni per 2.500 euro.