'La pittura si appropria del fumetto', svelata la vincitrice

Si è conclusa la mostra "La pittura si appropria del fumetto" alla storica Galleria Il Germoglio. Alla iniziativa ha collaborato anche l'Amministrazione Comunale di Pontedera. Si è trattato di un contest, per il quale il pubblico ha potuto votare on line le opere preferite.

Il primo premio assegnato dalla giuria popolare, con oltre mille voti, è andato a Francesca Quaglia. Come premio potrà esporre le sue opere gratuitamente per 20 giorni presso la Galleria.

La giuria nominata dall'organizzazione della mostra ha assegnato il primo premio a Sara Baldinotti, con l'opera "Lo Struzzo". Il secondo premio è andato a Vincenzo Marano Esposito, con l'opera "New Generation's", mentre il terzo è andato a Andrea Bianchi con l'opera "La matematica e sua moglie, la matematica ". A tutti sono andati premi in denaro e oggetti, offerti dagli sponsor locali.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa