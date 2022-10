Piano alienazioni 2023-2025, a Empoli via alla ricognizione degli immobili del Comune

Con delibera 182 del 30 settembre scorso, c’è il via alla ricognizione dei beni immobili disponibili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e o valorizzazione di cui all'articolo 58L.n°133/2008 per i prossimi tre anni: 2023, 2024 e 2025.

Il Piano delle alienazioni, come noto, prevede che Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, venga redatto un elenco dei beni come patrimonio disponibile, che non sono strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali ma suscettibili di dismissione o valorizzazione.

Così viene scritto il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, che costituisce un allegato al bilancio di previsione (2023-2025), approvato successivamente dal Consiglio Comunale che ha la competenza a deliberare in merito agli acquisti e alle alienazioni immobiliari oltre che alle relative permute.

Il ‘Piano’ è in linea con il Programma triennale dei lavori Pubblici 2023-2025: oltre 600mila euro per l’anno 2023, 2 milioni 100mila euro per l’anno 2024 e un milione 500mila euro per l’anno 2025.

Una volta approvato dall’assemblea consiliare, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari sarà pubblicato all’Albo Pretorio e consultabile sul sito istituzionale.

Contro l’iscrizione dei beni riportati negli elenchi è possibile presentare ricorso entro sessanta giorni.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa