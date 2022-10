Suicidi in polizia, corso di aggiornamento Coisp a Firenze per evitare il dramma

La segreteria provinciale del Coisp di Firenze comunica che domani 12 ottobre, presso la sala polivalente della caserma Fausto Dionisi, si terrà una giornata di aggiornamento professionale su questioni molto importanti che riguardano il personale della Polizia di Stato, gli argomenti affrontati si impronteranno nella prima parte sulla natura ordinamentale, per poi continuare sulla problematica degli eventi suicidari avvenuti negli ultimi anni e che, da gennaio 2022 ad oggi, hanno già visto 18 colleghi togliersi la vita (Fonte: Associazione cerchio blu).

L’ emergenza suicidi nelle forze di polizia, assume connotazioni ancora più drammatiche se si pensa che dal 2014 al 2021 ben 355 sono stati i colleghi che si sono tolti la vita ( CC 110) , ( P.d.S. 97), ( P.P. 92), (G.d.F. 45), (Polizia Locale 51).

Una vera e propria strage con una media di un suicidio a settimana. (Fonte: Associazione cerchio blu)

Pertanto per i motivi suesposti il Coisp Firenze affronterà durante l’aggiornamento professionale anche la problematica relativa agli eventi suicidari.

Inoltre la Segreteria Provinciale del Coisp ha aperto presso la propria sede uno sportello di ascolto, attraverso il progetto Mentoring, al fine di essere presenti quotidianamente ed in ogni momento per il sostegno di quei poliziotti i quali per svariati motivi si sentono sottoposti allo stress correlato al lavoro.

Il progetto Mentoring nato negli Stati Uniti, trova applicazione anche in contesti aziendali e scolastici con obiettivi che vanno dalla prevenzione di comportamenti a rischio tra i giovani fino all’ intervento contro la discriminazione razziale e l’esclusione sociale nelle comunità.