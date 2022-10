Investito da un treno pochi km dopo la stazione di Scarlino, nel Grossetano. Questa mattina il convoglio ad alta velocità ha colpito in pieno l'uomo, di cui non è ancora nota l'identità, ferendolo a morte. Sul posto la polizia ferroviaria per i rilievi. Il traffico ferroviario è tornato alla normalità solo alle 13. Ritardi accumulati fino a 120 minuti. Ferrovie dello Stato ha messo a disposizione bus tra la tratta Grosseto-Follonica.