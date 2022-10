Caro bollette per l'Etrusca Basket, la Lega: "Servono nuovi sostegni"

“Fra le molteplici attività messe in palese difficoltà dagli aumenti delle componenti di luce e gas -affermano Elena Meini e Giovanni Galli, Consiglieri regionali della Lega - vi sono anche quelle legate al mondo dello sport. E’ chiaro che se una bolletta da poco più di 30mila euro, schizza ad oltre 100mila, diventa difficile solo pensare di poter programmare serenamente una stagione agonistica, come sta avvenendo a San Miniato, dove la locale società dell’Etrusca basket ha manifestato forti preoccupazioni, stante l’esorbitante aumento dei predetti costi energetici. Un sodalizio che conta diversi tesserati ed un florido settore giovanile. Parimenti anche la Folgore Pallavolo potrebbe avere identiche criticità, visto che utilizza lo stesso impianto (di proprietà di una banca) della società cestistica. Da parte nostra ci muoveremo, come fatto a più riprese da diverso tempo, con la Regione, per sollecitare nuovi e doverosi interventi di sostegno, affinchè situazioni come quelle segnalate dal club sanminiatese e purtroppo da molti altri sodalizi toscani, oltre che da chi, ad esempio, gestisce le piscine, vengano prese in giusta considerazione.”

Fonte: Lega Toscana