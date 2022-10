Diffamazione e odio razziale: chiesti 5 anni e mezzo per Guido Gheri

Cinque anni e mezzo. Questa la condanna chiesta dal pm Christine von Borries per lo speaker radiofonico Guido Gheri, imputato per propaganda di idee fondate sull'odio razziale, diffamazione e calunnia al processo a Firenze.

Gheri, secondo l’accusa, avrebbe diffuso idee fondate sulla superiorità della razza attraverso l'unica trasmissione di Radio studio 54, 'Voce al Popolo' . La procura contesta al dj di aver diffamato un suo ex avvocato e un ex collaboratore sempre durante una trasmissione e calunniato, in concorso con la moglie, due carabinieri, accusandoli di irregolarità nell'esecuzione del sequestro preventivo dell'emittente Radio Studio 54, disposto nell'ambito dell'inchiesta.