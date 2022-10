Dispersi nei boschi del senese, vigili del fuoco al lavoro

Sono in corso dalla tarda serata di oggi nel Senese due ricerche a persona, che vedono entrambe al lavoro i vigili del fuoco di Siena.

La prima è iniziata poco prima delle 20, nel comune di Sinalunga, sulla Sp 10 tra le Serre di Rapolano e Sinalunga, per la ricerca di un uomo di 82 anni disperso in una zona boschiva. Sul posto stanno intervenendo squadre di terra e nucleo cinofili.

La seconda ricerca è scattata alle 20.30 e si è conlcusa alle 22.40, nel comune di Castelnuovo Berardenga in località Villa a Sesta. Tre persone, di nazionalità olandese, si erano perse in una zona boschiva. In contatto telefonico con la sala operativa, i vigili del fuoco hanno potuto rintracciare le coordinate geografiche e dirigere la squadra verso i turisti. Una volta sul posto, i vigili del fuoco hanno attraversato a piedi il bosco e raggiunto i tre dispersi, accompagnati infine in un luogo sicuro per fare rientro a casa.