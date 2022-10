Inaugurato il polo FENDI Factory di Bagno a Ripoli

Grande festa, oggi a Bagno a Ripoli, per l'inugurazione del polo FENDI Factory, che si estende su un terreno di 8 ettari ed è stato progettato dallo studio di architettura milanese Piuarch. La Factory, per la precisione, occupa una superficie di 13.000 metri quadrati e sorge sull’ex Fornace Brunelleschi. I lavori sono cominciati nell'agosto 2018 e all'inaugrazione hanno partecipato anche il presidente della Regione Eugenio Giani e l'assessora al Welfare di Firenze Sara Funaro.

“Da sindaco, è veramente un grandissimo orgoglio poter dare il benvenuto oggi al nuovo Fendi Factory di Capannuccia – ha commentato il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini in occasione, stamani, dell'inaugurazione del nuovo stabilimento produttivo della Maison, nel comune ripolese -. Noi ci abbiamo creduto fin dall’inizio, quando Fendi, per problemi di spazio con lo stabilimento di Ponte a Ema, rischiava di allontanarsi dal nostro comune. Insieme abbiamo trasformato una criticità in una straordinaria opportunità di eccellenza e qualità”.

“Bellissimo, sostenibile, frutto di una sinergia positiva tra pubblico e privato. Il nuovo stabilimento sarà un luogo di produzione e lavoro – aggiunge Casini - ma anche di formazione per maestranze giovani e qualificate. Un motore per l’economia e l’occupazione del territorio, nel rispetto del bellissimo paesaggio circostante, in un luogo che fino a poco tempo fa costituiva un problema ambientale, abbandonato e in balìa delle occupazioni”.

Il sindaco ha inoltre ricordato che l'insediamento di Fendi, sorto dove un tempo c'era “lo scheletro” delle ex Fornaci Brunelleschi, è nel cuore di una zona oggi ancor più riqualificata e che da tempo ha assunto i connotati di una vera e propria “fashion valley”. Con la presenza di numerose aziende e maison leader a livello internazionale nel settore dell’alta moda e con un indotto e terzisti di altissimo livello qualitativo, esempio del vero Made in Italy, capaci di generare migliaia di posti di lavoro e positive prospettive di crescita.