Infrastrutture digitali, l'assessore regionale Ciuoffo a Bruxelles

Infrastrutture e competenze digitali, diritti dei cittadini e ruolo delle autorità regionali: questi i temi al centro dell'impegno dell'assessore regionale alle infrastrutture digitali Stefano Ciuoffo a Bruxelles nel corso della settimana delle Regioni e delle città europee.

L’assessore ha avuto modo di confrontarsi con colleghi di altre regioni europee e con componenti della Commissione europea, in particolare con la DG Education e Connect ed ha colto l'occasione per presentare la "Strategia regionale per la cultura e le competenze digitali 2021-2025" definita grazie al lavoro congiunto di tutte le direzioni ed i relativi assessorati di Regione Toscana.

Il workshop “Digital education and skills – the role of local and regional authorities”, organizzato dalla Commissione europea, DG Educazione e dal Comitato delle Regioni – Commissione SEDECl, al quale l’assessore Ciuoffo ha partecipato in qualità di relatore era dedicato a scambiare le esperienze, le buone pratiche e le sfide che le autorità locali e regionali devono affrontare in tutta l'UE per quanto riguarda l'offerta di istruzione e competenze digitali di alta qualità, inclusive e accessibili. Il seminario si colloca nell’ambito delle iniziative che la Commissione europea sta sviluppando all’interno del Digital education plan.

“L’obiettivo è quello di garantire i diritti digitali della cittadinanza, già espressi nel Codice dell’amministrazione digitale (CAD) ma che, per essere garantiti concretamente, necessitano di un aumento della conoscenza e competenza digitale fra i cittadini” ha dichiarato nel corso dell’evento l’assessore Ciuoffo. “La strategia Toscana per le competenze digitali – ha proseguito - si pone l’obiettivo di diventare strutturale e pervasiva nel territorio e verso tutta la popolazione, superando i divari sociali e territoriali”.

La Regione vuole porsi come catalizzatore di iniziative mettendo anche a disposizione il nuovo sito delle competenze digitali www.regione.toscana.it/competenzedigitali, che espone contenuti utili e di supporto alle amministrazioni pubbliche ed ai singoli cittadini toscani.

“La partecipazione di Regione Toscana – conclude Ciuoffo – ed il confronto svolto in questi due giorni, sia con le altre regioni europee sia con i diversi funzionari delle direzioni inerenti all’educazione digitale e alla connettività, ha consolidato le basi per la nostra possibile candidatura ad iniziative di ambito europeo nel corso del prossimo anno che sarà, appunto, l’Anno europeo delle competenze digitali. L’azione delle nostre politiche pubbliche deve mirare a guardare oltre alla durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, cercando di individuare progettualità anche connesse alla nuova programmazione europea 2021-2027”.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa