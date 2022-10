Maggio Metropolitano a scuola: a Fucecchio approda al Checchi

L'arte che va incontro alla scuola per avvicinare sempre più i ragazzi alle radici della nostra cultura. E' accaduto ieri mattina, nella sede di via Padre Checchi dell'istituto superiore “Arturo Checchi” di Fucecchio con la prima assoluta dello spettacolo dedicato alle scuole “Verdi Game. Tutto nel mondo è burla”, a cura del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in coproduzione con Venti Lucenti ed in collaborazione con l'Accademia del Maggio Musicale e l'Orchestra Cupiditas. Sul palco gli attori del Teatro del Maggio che, accompagnati dai musicisti dell'Orchestra Cupiditas, hanno messo in scena, in due repliche, uno spettacolo dedicato al maestro Giuseppe Verdi che ha appassionato i tanti studenti presenti.

Un'iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione, sempre più stretta, tra il Comune di Fucecchio e il Teatro del Maggio, per la quale si ringraziano la dirigente scolastica Genny Pellitteri e la professoressa Nella Frediani che ha seguito il progetto.

“La scelta dell'amministrazione comunale è ormai da tempo quella di portare la cultura nei luoghi di vita – commenta la vice sindaca Emma Donnini – e uno di questi è sicuramente la scuola. Per questo siamo felici di aver ospitato, all'interno del nostro istituto, uno spettacolo del Maggio Musicale dedicato al grande Giuseppe Verdi”.