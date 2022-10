Casa della Salute di Castelfranco, aperti ambulatori di 4 medici e 2 pediatri

Sono stati aperti, nei giorni scorsi, gli ambulatori di 4 medici di famiglia e 2 pediatri di libera scelta presso la Casa della Salute di Castelfranco in Viale 2 giugno 37, sede del centro operativo amministrativo.

All'interno della struttura sono presenti: le Dr.sse Susanna Dini, Rossella Nuti, Paola Spitaleri e il Dr. Ranieri Torri e i due pediatri, i dottori Giacomo Orsolini e Valfredo Pellegrini.

Sia i medici di medicina generale che i pediatri sono organizzati in rete, questo garantirà sempre una risposta per gli assistiti, nelle situazioni di necessità, in assenza del proprio medico di fiducia durante i giorni feriali.

All’interno della struttura è presente anche il personale infermieristico dei medici in particolare per le attività di vaccinazioni quali influenza, Covid, e di tutte quelle previste dai calendari vaccinali sia per gli adulti che per i bambini.

Presso la Casa della Salute sono inoltre presenti le seguenti attività: prelievi ematici, attività infermieristica domiciliare, infermiere di famiglia, servizio sociale, ambulatorio ostetrico- ginecologico, ambulatorio specialistico, ufficio amministrativo ASL per le funzioni di anagrafe sanitaria, cambio e scelta medico, esenzioni. Servizio attivazione ausili per incontinenza. La struttura ospita al primo piano i servizi del Dipartimento della Prevenzione, Medicina legale , Ufficio Ausili e al secondo piano il personale della rete territoriale sanitaria e dei servizi amministrativi territoriale .

Questa collocazione è propedeutica a quella che sarà conseguente alla realizzazione della nuova Casa di Comunità, secondo quanto definito dal PNRR, che è previsto venga realizzata presso gli attuali locali comunali all’orto di San Matteo.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa