Autolinee Toscane comunica che a decorrere da lunedì 17 ottobre 2022, come convenuto nell’ultimo incontro del Gruppo Tecnico Territoriale del 10 ottobre u.s., sarà attivato un bus aggiuntivo sulla tratta Fucecchio-San Miniato Basso-San Miniato piazza Eufemi con partenza da Fucecchio alle ore 7:30 e con arrivo in piazza Eufemi presso l’Istituto Tecnico Carlo Cattaneo alle ore 7:50.