Ordigno bellico in Maremma, i militari lo rimuovono

Oggi in Maremma è stato rimosso un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale. Si trattava di una bomba da mortaio da 81 mm, di fabbricazione americana. L'operazione si è svolta a Montieri, in provincia di Grosseto, nell'ambito del piano coordinato dalla prefettura che ha attivato il personale militare del 2/o Reggimento genio pontieri dell'Esercito a Piacenza.

L'ordigno era stato notato sul letto asciutto del torrente Saio, nella frazione di Travale. I carabinieri, che hanno ricevuto la segnalazione qualche giorno fa, sono immediatamente intervenuti per mettere in sicurezza e isolare l'area, non vicina alle abitazioni ma comunque in un punto critico, perché non distante da due centrali geotermiche.

Le attività di rimozione e bonifica sono andate a buon fine e l'area è tornata nuovamente ad essere accessibile.