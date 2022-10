Premio 'Italia Destinazione Digitale': gli stranieri preferiscono San Gimignano

Premio come destinazione preferita dagli stranieri in vacanza in Italia a San Gimignano. E’ il riconoscimento attribuito alla Toscana nel corso della cerimonia di consegna di 'Italia Destinazione Digitale', l’Oscar delle destinazioni turistiche italiane assegnato da The Data Appeal Company – Gruppo Almawave. L’evento si è tenuto oggi a Rimini, nell’ambito del TTG Travel Experience, la più importante fiera del turismo B2B in Italia.

“Ogni premio che viene attribuito a territori, borghi e città toscane è una gratificazione soprattutto per chi lavora, giorno dopo giorno, per rendere queste realtà apprezzate da chi le visita, per valorizzarle”, ha commentato l’assessore all’economia e al turismo Leonardo Marras. “La bellezza, la storia e la cultura che la Toscana è in grado di offrire a chi decide di scoprirla rappresentano la base di questo lavoro. Il valore aggiunto sono poi la creatività, la passione e la professionalità degli operatori. Che San Gimignano sia una delle mete più visitate e apprezzate da parte degli stranieri non mi sorprende”.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa