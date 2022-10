Show cooking dello chef Martin Yan a Santa Maria a Monte

La cucina si fa spettacolo a Santa Maria a Monte con lo show cooking dello chef Martin Yan, l'appuntamento organizzato dal ristorante Ambra Nera in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa e Centro Commerciale Naturale di Santa Maria a Monte che venerdì 14 ottobre alle 15 vedrà protagonista lo chef statuinitense di origine cinese, protagonista del noto programma tv americano“Yan Can Cook”.

“Grazie alla collaborazione con il tour operator Totally Tuscany Villas abbiamo l'opportunità di ospitare un'iniziativa che vuole promuovere il nostro territorio” afferma il titolare del ristorante Ambra Nera e presidente del Centro Commerciale Naturale di Santa Maria a Monte Silvio Tempestini. “Lo chef Martin Yan insieme allo chef di Ambra Nera Jacopo Falaschi si esibiranno in un'emozionante show cooking nel corso di un tour specializzato che farà conoscere Santa Maria a Monte a 30 turisti statunitensi. Uno spettacolo capace di unire il sapore della tradizione a una speciale rivisitazione di alcuni piatti della nostra cucina tradizionale, come il tagliere toscano con pecorino al forno, tortelli toscani con ragù e arista di maiale con patate. Un appuntamento a cui seguirà un tour guidato per le strade del borgo e in alcuni dei suoi luoghi e monumenti più suggestivi, come la chiesa di San Giovanni e la Cisterna di Imperia, e una degustazione del dolce al gelato prodotto dalla Gelateria del Borgo”.

“Una bellissima iniziativa in grado di valorizzare Santa Maria a Monte, un borgo dalle grandi potenzialità di sviluppo commerciale e turistico” afferma il presidente di Confcommercio Pisa Area Vasta Alessandro Simonelli. “La promozione di un paese dalle caratteristiche uniche parte proprio dall'impegno di chi vive e lavora sul territorio e punta a valorizzarne le eccellenze, anche attraverso iniziative ed eventi”.

Fonte: Confcommercio Pisa