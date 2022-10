Si perde in una cava a Montaione, a casa sano e salvo

I Vigili del fuoco del distaccamento di Castelfiorentino sono intervenuti alle ore 18:55 nel comune di Montaione, in zona boschiva situata nei pressi di una cava, per la ricerca di una persona che aveva perso l’orientamento.

L'uomo, in contatto telefonico con la sala operativa dei Vigili del fuoco, è stato guidato nella procedura per l’invio della posizione GPS dal proprio smartphone, dove la squadra si è avvicinata e dopo averlo individuato è stato riportato sulla strada per il rientro a casa senza necessità di cure mediche.