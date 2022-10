Spara pallini di piombo con la fionda e spacca il vetro di un furgone: 77enne denunciato

Sarebbe un fiorentino di 77 anni il cecchino di via Toselli, che ieri avrebbe sparato con al fionda due pallini metallici, infrangendo il vetro di un furgone. La denuncia è scattata per danneggiamento aggravato e getto pericoloso di cose le ipotesi di reato contestate all'anziano dai carabinieri.

I militari erano intervenuti in zona per la segnalazione di una lite tra condomini, nata per il danneggiamento del camioncino, e hanno rinvenuto nelle vicinanze del furgone due pallini metallici.

I militari, quindi, sarebbero risaliti all'abitazione del presunto autore, dove hanno trovato due pallini metallici, analoghi a quelli rinvenuti in strada e la fionda.