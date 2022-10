Tenta la fuga in bici con la droga, la polizia lo ferma: denunciato a Viareggio

Nel tardo pomeriggio di ieri la polizia del Commissariato di Viareggio ha denunciato un giovane, marocchino di 20 anni, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. In particolare, durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno notato due uomini nella pineta di Ponente che, alla vista della volante, avrebbero iniziato un tentativo di fuga in bicicletta.

Raggiunti e fermati il 20enne avrebbe tentato invano di disfarsi di alcuni involucri che, recuperati e sequestrati, sono risultati contenenti 2,7 grammi di hashish e 4,7 di cocaina. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà, per detenzione di sostanza stupefacente.