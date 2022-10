Una bistecca di 3 chili per Papa Francesco: il dono da Terranuova Bracciolini

Dalla Toscana al Vaticano con amore, possibilmente cotto “al sangue”. Maria Pavese, titolare della storica macelleria Giaccherini di Terranuova Bracciolini, ha regalato a papa Francesco una bistecca di Chianina del peso di 3 chili.

“Tutto è nato la domenica del Perdono di Terranuova - ricorda Pavese -, quando sono venuti a mangiare nel mio locale uno chef di un ristorante del Vaticano e un addetto alla sicurezza del Papa. Hanno apprezzato il cibo e mi hanno chiesto di portarla a Papa Francesco".

Maria non se lo è fatto ripetere due volte ed è partita per Città del Vaticano e in piazza San Pietro ha offeil prelibato dono al pontefice. "Lui mi ha ringraziato - ha raccontato -, ha chiesto di me e della mia attività e mi ha salutato. È stato un momento indimenticabile",