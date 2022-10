Abc Castelfiorentino, debutto per C Femminile e Promozione

Si preparano a scendere in campo per la fatidica "prima" le due formazioni senior targate Basket Castelfiorentino e Gialloblu Castelfiorentino.

Prima palla a due sarà quella delle ragazze di Jacopo Giusti, che venerdì alle ore 21 riceveranno al PalaGilardetti l’Affrico Firenze (arbitro Testi di San Miniato). Per le gialloblu al via la seconda stagione di serie C in cui l’obiettivo dichiarato sarà quello di entrare tra le prime quattro squadre per approdare alla seconda fase valida per il Titolo regionale e per la corsa alla serie B, traguardo che lo scorso anno è stato mancato per un soffio. Un obiettivo per raggiungere il quale la formazione castellana proverà ad approcciare subito al meglio, per lo più nel debutto davanti al pubblico di casa.

Domenica, invece, toccherà ai ragazzi di coach Dario Chiarugi, che alle ore 18 saranno attesi a Monteroni (arbitri Filipovic M. e Filipovic T. di Siena). Un esordio subito tosto per i gialloblu contro una squadra fortemente rinnovata nella quale spicca, su tutti, Simone Lenardon, esterno di grandissima esperienza reduce dalle ultime otto stagioni tra serie B e C Gold in maglia Virtus Siena, con trascorsi anche in A Dilettanti. Una prima di cartello, in cui la truppa castellana potrà subito prendere le misure del campionato da cui è attesa.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio Stampa