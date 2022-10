Bimba nasce in ambulanza, il lieto evento nel Senese

Avere così tanta voglia di nascere da accelerare i tempi. È quello che è successo stamani alle More di Cuna, frazione di Monteroni d’Arbia, dove una bimba è nata nell’ambulanza che stava trasportando la madre alle Scotte.

Recuperata la partoriente a Castelnuovo dell’Abate, alle 7.42 il medico Franco Vichi, l’autista Vincenzo Deiana e il soccorritore Angelo Bonacchi hanno assistito alla nascita lungo la strada dove avevano fermato il mezzo, visto che il travaglio si stava rivelando più veloce del previsto (l'ospedale era distante più di un'ora dal luogo di residenza della famiglia, NdR).

Assieme a loro, il padre della bambina che stava seguendo l’ambulanza della Misericordia di Montalcino in auto.

Il neo padre ha tagliato il cordone ombelicale e ha potuto mettere alla bimba, subito vitale e piangente, anche il corredino. Mamma e figlia sono alle Scotte e stanno bene.

Il commento del dottor Franco Vichi è laconico: “Siamo ancora euforici, voglio ringraziare Deiana e Bonacchi per l’aiuto”. Poche parole ma dense di significato per chi molte volte ha a che fare con avvenimenti spiacevoli e solo ogni tanto, come in questo caso, con un “lieto evento”.