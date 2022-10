Discarica di auto a Monterappoli, denunciato proprietario

Una discarica di auto abbandonate è stata scoperta dai Carabinieri Forestali durante un controllo avvenuto a Monterappoli, frazione collinare di Empoli. I mezzi erano stati lasciati in un campo in condizioni precarie e tra questi era presente anche una Fiat Panda confiscata due anni fa per assenza di copertura assicurativa, adesso senza molte componenti al punto da essere di fatto classificabile come un rifiuto speciale. Il proprietario del mezzo, il quale si sarebbe dovuto occupare della custodia del mezzo secondo un'ordinanza della prefettura di Firenze, è stato denunciato.