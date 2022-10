"Metamorfosi" a Castelfiorentino, con le opere di Buttarelli in mostra la sostenibilità

Sostenibilità, Educazione ambientale, attività di laboratorio rivolte alle nuove generazioni per far acquisire loro la consapevolezza delle infinite opportunità offerte dal riciclare vecchi materiali per donare loro una "nuova vita". È questo l’obiettivo del progetto "Metamorfosi", promosso dal Comune di Castelfiorentino in collaborazione con l’Atelier Dall’Osso e l’associazione Cetra (con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze) che sabato 15 ottobre propone una visita guidata alle opere di Brunivo Buttarelli, che ha realizzato una mostra "diffusa" nel centro storico utilizzando materiali trovati in natura oppure scarti industriali di metalli.

Dal Museo Be.Go. all’Oratorio di San Carlo, dalla Pieve al prato della Chiesa di Santa Verdiana, le opere di Buttarelli raffigurano fossili di animali che riportano l’orologio della storia indietro di milioni di anni, quando il territorio di Castelfiorentino era praticamente un fondale marino.

Il ritrovo è fissato in Piazza Gramsci alle ore 16.00. La partecipazione è gratuita, e sarà accompagnata da attività di laboratorio a tema (info: 0571.629674).

"Il progetto "Metamorfosi" – osserva l’Assessore alle Attività Educative, Francesca Giannì - è una coprogettazione educativa e culturale promossa in collaborazione con Cetra e l’Atelier Dall’Osso, che contempla iniziative espositive, laboratori e un nutrito di attività, nel tempo scuola e ed extra - scuola, con l’obiettivo di coinvolgere in modo trasversale la comunità intorno al tema dell’arte, dell’estetica, del riuso. Un’esperienza educativa, dunque, ma anche un’occasione per fare parlare l’ "anima urbana" di Castelfiorentino, riscoprire i luoghi della Città e farli propri, un mezzo per risignificare gli spazi e generare un nuovo sentimento di appartenenza".

A partire dalla prossima settimana, il progetto "Metamorfosi" proseguirà presso il Museo Be.Go attraversi alcuni laboratori d’arte ispirati all’installazione di Brunivo Buttarelli "Alberi a nuova vita" (che si trovano proprio all’ingresso del Museo). Giovedì 20 ottobre tali attività sono dedicate ai bambini della scuola dell’infanzia, accompagnati da un adulto, giovedì 3 novembre ai bambini della scuola primaria e giovedì 17 novembre ai ragazzi dai 12-14 anni. I laboratori al Museo si svolgono in orario 17.00-18.30.

Nel medesimo periodo, la Biblioteca Comunale "Vallesiana" organizza un ciclo di letture e laboratori ("libri materici") sul tema del riuso e dell’economia circolare: mercoledì 26 ottobre (bambini scuola dell’infanzia accompagnati da un adulto), mercoledì 9 novembre (bambini scuola primaria) e mercoledì 23 novembre (bambini 2/3 anni accompagnati da un adulto). Le letture in Biblioteca si svolgono in orario 17.00-19.00.

Da lunedì 17 ottobre, infine, il Ciaf organizza alcune attività che spaziano dai laboratori artistici (lunedì e martedì presso Via del Sole, rivolti rispettivamente ai bambini della scuola dell’infanzia e primaria), ai corsi di ’”inglese in musica” (giovedì presso il Ciri Bè, rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia) ai laboratori per “costruire in libertà” (venerdì presso il Ciri Bè, rivolto ai bambini della scuola primaria). Queste attività si svolgono in orario 17.00-19.00

Per informazioni e iscrizioni: Ciaf (0571.629674).

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa