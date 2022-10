Ottobre rosa, a Montopoli la prevenzione passa dalla sensibilizzazione

Ottobre è rosa! La lotta ai tumori femminili passa dalla sensibilizzazione alla prevenzione, perché conoscere in tempo un probabile tumore può cambiare la vita.

Per questo, l'amministrazione comunale di Montopoli aderisce anche quest'anno all'Ottobre rosa, il calendario di iniziative per sensibilizzare alla prevenzione e alla diagnosi precoce insieme all’Associazione ASTRO Onlus e alla LILT PISA organizzazione no profit. Fiocchi rosa sono stati attacati in alcuni dei punti strategici del territorio, il materiale informativo è reperibile nelle farmacie e presso il distretto sanitario e in biblioteca è stato allestito un angolo con i libri dedicati alla salute al femminile.

Inoltre il 22 ottobre alle 18 in Sala Rabai del Museo Civico Di Montopoli si terrà la presentazione del libro "L' oro del kintsugi. Diario di bordo di una sconfitta e di una rinascita" di Eleonora Viviani.

Fonte: Comune di Montopoli