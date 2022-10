Ottobre rosa, visite gratuite al Centro Donna dell'ospedale di Empoli

Nel mese rosa dedicato alla prevenzione dei tumori femminili il Centro Donna dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli, diretto dalla dottoressa Francesca Martella, offre visite e consulenze gratuite alle donne di ogni età.

Nella settimana dal 19 al 25 ottobre saranno effettuate valutazioni endocrinologiche di prevenzione genetica femminile, oncologiche, dietetiche infine visite senologiche, ginecologiche e uro-ginecologiche.

Il Centro Donna, uno dei punti di eccellenza aziendali, garantisce alle donne prevenzione, diagnosi e cura delle neoplasie femminili. All’interno del Centro Donna, si configura anche la Breast Unit, composta da un team multidisciplinare specializzato nella gestione del tumore della mammella, tra cui oncologo, chirurgo, radiologo, radioterapista, anatomopatologo, genetista, endocrinologo, ginecologo e psicologo, affiancato da infermieri di percorso e amministrativi, per una presa in carico completa della paziente e della sua famiglia, in tutte le fasi di malattia. Offrire alla cittadinanza un centro unico facilita il coordinamento dei professionisti e l’accesso alle prestazioni, oltre a migliorare la qualità delle cure per ogni singolo caso attraverso il contatto diretto e strutturato dei professionisti.

Di seguito il dettaglio dell’offerta per il mese di ottobre:

mercoledì 19 ottobre: consulenza genetica dalle ore 9.00 alle ore 13.00 al primo piano, blocco C, stanza 115

giovedì 20 ottobre: valutazione endocrinologica dalle ore 13.30 alle ore 15.45, al secondo piano, settore 2B3, all’interno dell’Oncologia

martedì 25 ottobre: visita ginecologica dalle ore 9.00 alle ore 11.30 al primo piano, blocco C, stanza 115, valutazione dietetica dalle ore 15.00 alle ore 18.00 al primo piano, blocco C, stanza 115, visita senologica dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al primo piano, blocco c, stanza 117

venerdì 28 ottobre: visita uro-ginecologica dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al primo piano, blocco C, stanza 115 e visita oncologica dalle ore 14.00 alle ore 16.15 al secondo piano, settore 2B3, all’interno dell’Oncologia

Da lunedì 17 ottobre sarà possibile prenotare le visite telefonando allo 0571/705456 nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa