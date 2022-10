Si allungano i lavori allo stadio di Siena per la crisi dei materiali e il cambio societario

La fine dei lavori allo stadio “Artemio Franchi” è posticipata a fine agosto 2023. E’ la presa d’ atto, da parte dell’amministrazione comunale, della nota con la quale la società Acr Siena 1904 presentando un nuovo crono programma aggiornato, ha comunicato che “la trasformazione della società e la difficoltà del momento attuale di reperire le attrezzature (ponteggi, elevatori, etc), i materiali necessari e le maestranze già occupate in altri interventi, hanno ritardato i tempi facendo slittare i lavori, e quindi la data di fine lavori è prevista entro la fine del mese di agosto dell’anno 2023”.

“Abbiamo preso atto delle difficoltà di reperire materiali ed attrezzature – spiega l’assessore all’edilizia sportiva Paolo Benini – a causa della crisi internazionale in corso ed inoltre, in dialogo con la società sportiva, abbiamo ritenuto più giusto allineare il programma dei lavori con la stagione sportiva. Restano naturalmente gli obblighi a cui la società deve adempiere che sono contenuti nell’affidamento decennale. Dal 19 aprile scorso sono stati eseguiti vari lavori, tra cui impermeabilizzazione delle aree comuni e delle aree destinate alla stampa e agli ospiti; sostituiti gli accessori fatiscenti (porte, finestre, discendenti, ecc.); sanificazione e ripristino delle aree destinate alla squadra. Al termine dell’intervento la struttura sarà riqualificata e funzionale, così come prevede il sopracitato affidamento”.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa