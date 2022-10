Sostenibilità, Sammontana tra le 100 aziende italiane premiate

Si è svolta martedì la cerimonia di premiazione dei Sustainability Award, iniziativa promossa da Credit Suisse Italy e Kone Group con il contributo scientifico di ALTIS Università Cattolica, giunta alla seconda edizione, che valorizza le aziende italiane che si sono contraddistinte nell’affrontare le sfide dell’emergenza climatica, trasformandola in un’occasione per esprimere innovazione e attivare le energie migliori nel Paese.

In questo contesto, Sammontana è stata inserita tra le 100 aziende italiane che hanno raggiunto i più alti rating ESG ed è stata premiata con una delle 5 menzioni speciali, nello specifico nella categoria Strategy&Vision per il modello di management efficace guidato da una visione di prospettiva di lungo termine a favore delle generazioni future.

Il rating viene stilato da ALTIS sulla base di specifici criteri volti ad inquadrare le perfomance di sostenibilità delle imprese e di un controllo incrociato con i risultati dalla valutazione di Reprisk, società di ricerca specializzata nei rischi ambientali di governance sociale e aziendali, che permette agli organizzatori di selezionare le imprese che più si sono distinte per una produzione sostenibile. In questa seconda edizione, il rating ESG medio emerso è cresciuto di circa il 100% e tutte le imprese hanno migliorato le loro performance.

“Vogliamo ringraziare i promotori per questo riconoscimento di cui siamo molto orgogliosi perché valorizza l’impegno quotidiano della nostra famiglia e di tutte le persone che lavorano in Sammontana” ha commentato Leonardo Bagnoli, Amministratore Delegato di Sammontana “I valori alla base della nascita della nostra azienda sono quelli propri della famiglia: rispetto, sostegno reciproco e sguardo al futuro. Gli stessi che ispirano la tensione alla sostenibilità che abbiamo fatto nostra come naturale espressione del nostro credo più profondo. Tramandare l’azienda alle generazioni future è virtuoso solo se si migliora l’azienda stessa e il mondo in cui è inserita”- ha chiuso Leonardo Bagnoli.

Questo riconoscimento, che è stato ritirato da Lorenzo Bagnoli, Responsabile delle Relazioni Istituzionali, e Sibilla Bagnoli, Responsabile Comunicazione Corporate e Immagine di Sammontana, testimonia il valore del modello di business dell’impresa, improntato su strategie credibili e consapevoli volte a garantire agli adulti di domani risorse e opportunità sostenibili che generano valore condiviso per tutto il territorio.

Sammontana Italia, nata oltre 70 anni fa a Empoli grazie all’iniziativa prima di Romeo Bagnoli e quindi del figlio Renzo Bagnoli, è la prima azienda italiana per la produzione di gelato nel nostro Paese. È oggi parte di un Gruppo – Sammontana Italia – che è leader per la produzione di gelato e di croissanterie, con brand importanti come Sammontana, Tre Marie e Il Pasticcere. Italiane sono le origini e la proprietà dell’Azienda, italiane sono la ricerca e sviluppo che alimentano la tensione continua verso la più alta qualità e sostenibilità del prodotto. Anche la produzione è interamente italiana, dislocata in tre stabilimenti produttivi: Empoli, Verona e Vinci.

L’evoluzione dell’azienda è una storia di successo imprenditoriale tipicamente italiana, basata sull’inventiva, sulla consapevolezza del valore delle proprie radici culturali e su uno sguardo fiducioso verso il futuro, con la responsabilità verso le giovani generazioni. La mission di Sammontana è creare prodotti alimentari di alta qualità con ricette pensate per un’esperienza di vero piacere.

Sammontana Italia è inoltre impegnata da diversi anni in azioni per la compensazione e riduzione dell’impatto ambientale dei processi relativi a produzione, commercializzazione e vendita del gelato. L’impegno prosegue anno dopo anno e ha portato Sammontana Italia a investimenti e innovazioni distintive nel proprio mercato per una crescente sostenibilità ambientale delle proprie attività. http://www.sammontanaitalia.it/

Fonte: Ufficio Stampa