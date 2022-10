Tanti auguri dalle amiche del cuore per il compleanno di Francesca Pinochi

Riceviamo, pubblichiamo e ci associamo alla calorosa lettera di auguri giunta per il compleanno di Francesca Pinochi, collega giornalista empolese con un passato da assessore e al momento impegnata come presidente Fratres Empoli. Tanti auguri! Ecco la lettera:

Tanto si potrebbe dire della nostra amica Francesca Pinochi ma non che passi inosservata. Chi la incontra non la dimentica. E noi amiche "folgorate”, proprio non potevamo farlo. Quest'anno ci hai provato a mettere la candelina senza di noi!

Noi siamo la tua parte goliardica, Auguroni Francesca per i tuoi fantastici 50 anni.

Antonella, Claudia, Laura Gig, Laura Gio, Michela, Nicoletta, Simonetta, Susanna, Susy.