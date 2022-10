Oltre 8mila euro in beneficenza dalla serata con i 'vecchietti' del BarLume

Oltre trecento persone si sono date appuntamento mercoledì sera a Villa Sonnino per la cena di beneficienza dell’associazione Erina, in memoria di Erina Mariotti. Presenti il Sindaco Simone Giglioli e l’intera compagnia de 'I delitti del BarLume', con gli arzilli vecchietti protagonisti della serie tv tratta dai romanzi di Malvaldi e anche l’attore Alessandro Benvenuti che ha voluto far sentire la sua vicinanza all’iniziativa e all’associazione: "Quando una nostra risata può servire anche solo a raccogliere un euro in più di beneficenza, allora è bello e necessario esserci", ha detto durante la serata.

"La raccolta è andata oltre le più rosee aspettative – le parole della Presidente Elisa Leoni - Abbiamo migliorato il successo dello scorso anno e siamo riusciti a staccare un assegno di 8.500 euro all’AGBALT di Pisa. Ora sappiamo che il prossimo anno alcune famiglie in più potranno seguire da vicino le cure dei propri bimbi, grazie a quello che abbiamo fatto questa sera. È una sensazione bellissima".

La serata, condotta abilmente da Marcello Cordovani, ha alternato momenti di leggerezza con gli attori a momenti più profondi, con gli interventi dei beneficiari dello scorso anno, il gruppo di oncologi ricercatori pisani, che direttamente dalla sala operatoria hanno parlato delle ricerche condotte anche grazie ai soldi donati in occasione della prima cena di beneficenza dell’associazione Erina, nel 2021.