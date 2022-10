Un bambino di sei anni, di nazionalità tedesca, è caduto dal primo piano di un podere di Peccioli, situato in località Chianni. Sul luogo sono intervenuti la Misericordia di Peccioli (con sanitario) e la Misericordia di Chianni, oltre all'elisoccorso Pegaso 3. Proprio in elicottero il piccolo è stato trasportato al pronto soccorso di Cisanello per trauma addominale, in codice giallo.