Bando Sport e Periferie, Montespertoli a caccia di fondi per palestra di karate

Continua il lavoro dell’Amministrazione comunale di Montespertoli per reperire fondi esterni al proprio bilancio per dare impulso agli investimenti pubblici sul territorio. In particolare, questa è la volta degli impianti sportivi: la Giunta comunale ha infatti recentemente approvato un progetto definitivo per la realizzazione di una palestra dedicata agli sport di lotta all’interno dell’area di Molino del Ponte, dove sorgono attualmente gli impianti sportivi comunali. Tale progettazione si è resa necessaria per partecipare al Bando “Sport e Periferie” del Governo italiano, che mira alla nuova realizzazione e alla rigenerazione degli immobili destinati alla pratica sportiva. In questo senso, l’investimento si potrà concretizzare soltanto attraverso l’aggiudicazione delle risorse previste dal bando stesso.

Il progetto, reso possibile grazie al lavoro interno dell’ufficio Progettazioni Strategiche del servizio Lavori Pubblici, ha un quadro economico complessivo di 700.000 Euro, per cui si richiede una copertura parziale di 595.000 Euro (l’Ente dovrà contribuire con un importo pari al 15%). Dal punto di vista degli interventi previsti, l’idea dell’Amministrazione consiste nella ristrutturazione dell’immobile in prossimità dei campi da tennis, in parziale disuso, e la sua riconversione in palestra per gli sport di lotta. Al fin di rendere gli spazi idonei all’uso, l’impianto sportivo comprenderebbe tra le altre cose:

· spazi per le attività con relative attrezzature per la pratica sportiva;

· spogliatoi per gli atleti e gli istruttori, compresivi di servizi igienici e docce;

· sistemi per la custodia degli abiti;

· zona di pronto soccorso;

· in generale, spazi destinati al pubblico fruibili da persone con disabilità

L’offerta dei corsi potrebbe così essere allargata al judo, mentre nella zona esterna si potrebbero attivare corsi di kyudo e tiro con l’arco giapponese, nell’ottica di trasformare questo spazio in un punto di riferimento per l’organizzazione di competizioni. La nuova palestra, infine, potrà anche accogliere corsi per persone di età avanzata, puntando su ginnastica dolce o Tai Chi Chuan.

“La palazzina accanto alla segreteria del tennis necessita di una riqualificazione. Con questo progetto intendiamo realizzare la palestra per gli sport di lotta, ovvero judo, karate e arti marziali. In questo modo daremo nuova vita ad un immobile che da troppi anni è in disuso e, grazie a questo recupero, riusciremo a liberare spazi nella palestra attuale, migliorare l’offerta dei corsi di karate nell’arco della settimana e puntare su un’attività agonistica di primo ordine. Il nuovo impianto potrà così accogliere nuove discipline assumendo la valenza di Dojo riservato alla pratica di discipline orientali” commenta il Sindaco, Alessio Mugnaini.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa