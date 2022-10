Boccaccesca: un viaggio enogastronomico alla scoperta dei gemellaggi di Certaldo

Dopo quattro anni di assenza torna a Boccaccesca, in programma da oggi fino a domenica 16 ottobre a Certaldo, la Piazzetta dei Gemellaggi, ospitati sulla terrazza Calindri: un viaggio enogastronomico che consente di conoscere meglio la lunga storia di rapporti e di amicizia che la città di Boccaccio ha con il resto del mondo.

Sarà possibile degustare le specialità di: Neuruppin (Germania) con i wurstels, frittelle di patate e palline di quark; Cossignano (Marche) con il fritto misto; Puhoi (Moldova) con il vino; Kanramachi (Giappone) con il suo sake.

Il gemellaggio con Kanramachi (Giappone), che dura dal 1983, vanta decine di scambi di delegazioni di giovani, di mostre e progetti culturali, ma anche l'apertura di canali di commercializzazione di prodotti tipici. L'influenza e il fascino di Certaldo e della cultura italiana nella città giapponese sono stati tali da avere anche condizionato alcuni aspetti del costume e dei consumi locali: basti pensare che c’è un ristorante italiano che si chiama "Ristorante Pretorio" in omaggio a Certaldo, una pizzeria il cui personale si è formato proprio a Certaldo, una rivendita di prodotti tipici che commercializza prodotti tipici di aziende di Certaldo.

Il gemellaggio più longevo è però quello che lega la città valdelsana a Neuruppin in Germania, un rapporto che dura ormai da oltre 50 anni. Certaldo, da un lato, che ha dato i natali a Giovanni Boccaccio, e la città tedesca, dall’altro, conosciuta per essere la città d’origine del famoso scrittore Theodor Fontane. Da questa somiglianza, che le lega dal punto di vista ideale e letterario, sono nate nel tempo iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed architettonico con l’obiettivo di promuovere gli scambi di delegazioni e sviluppare progetti comuni.

Il Comune di Certaldo, noto per la sua coltivazione di cipolla, dal 2018 è legato anche da un patto d'amicizia con il Comune di Puhoi in Moldova, che produce ed esporta molto vino. Il patto che nasce dal basso, da rapporti di amicizia e da affinità territoriali e produttive, ha consentito di favorire scambi tra cittadini e associazioni, ma anche iniziative concrete di conoscenza e reciproco vantaggio nei settori economico, turistico e culturale.

Patto d'amicizia anche con Cossignano nelle Marche, interessato negli anni Cinquanta da un importante flusso migratorio di moltissime famiglie, trasferitesi in Val d'Elsa per lavoro. L'accordo ha l'obiettivo di promuovere e consolidare i rapporti costruiti negli anni sviluppando progetti comuni per la valorizzazione del patrimonio storico, paesaggistico e dei prodotti tipici dei territori, permettendo alle famiglie marchigiane di mantenere un contatto costante con il proprio territorio di origine anche istituzionale con eventi comuni e momenti di incontro molto sentiti.

Il Comune di Certaldo è inoltre gemellato con Hagunia nella Repubblica Araba Saharawi Democratica e Chinon in Francia, ha un patto d'amicizia con Canterbury (Gran Bretagna), Sighetu Marmatiei (Romania) e Ripatransone (Marche, Italia) e ha un protocollo d'intesa con la Repubblica Democratica del Senegal.

"Siamo orgogliosi dei rapporti che da decenni la nostra comunità coltiva con altre città d'Italia e del mondo, una ricchezza culturale, sociale ed economica per tutti, che contribuisce alla conoscenza tra i popoli - afferma il consigliere comunale con delega ai Gemellaggi, Lido Orsi -. Ci auspichiamo che questi possano continuare a crescere e proseguire per coltivare insieme i sentimenti di amicizia, pace e scambio".

"Boccaccesca è per noi un'occasione per ribadire il valore e l'importanza dei gemellaggi, che da sempre rappresentano per la città una preziosa opportunità di promozione culturale, turistica ed economica - ha ribadito il sindaco Giacomo Cucini -. Ci impegneremo per proseguire il nostro impegno, per favorire gli scambi di delegazioni di adulti e giovani, per contribuire all'affermazione della pace e dell'uguaglianza".

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa