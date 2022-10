I vigili del fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Bibbiena, sono intervenuti alle ore 17:10 nel comune di Chiusi della Verna in Strada Provinciale Alto Corsalone, per il salvataggio di un capriolo caduto da una parete di circa 30 metri. L’animale recuperato con tecniche di derivazione speleo alpino fluviali e rimesso in libertà.

Sul posto anche carabinieri forestali.