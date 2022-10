Dal Comune 60mila euro di contributi per le associazioni, pubblicato il bando

È pubblicato sul sito del Comune di Pisa il bando per la concessione di contributi ordinari per la cultura, destinato a fondazioni, associazioni, comitati e altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano sede o che svolgano la loro attività nel Comune di Pisa che operino nel settore di intervento che comprende cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici.

«Lo risorse inizialmente destinate al bando – dichiara l’assessore alla cultura Pierpaolo Magnani - ammontano a 60mila euro ma potranno essere incrementate, nei limiti delle capacità di bilancio, con successivo provvedimento; le domande saranno valutate da un’apposita commissione sulla base di molteplici criteri e sarà attribuito maggiore punteggio ai progetti che coinvolgono i quartieri più periferici. Tutte le attività finanziate dal bando devono essere realizzate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022. Il contributo assegnabile per ogni singolo progetto non potrà essere superiore a 10 mila euro e inferiore a mille euro».

Il bando e la modulistica da allegare alla domanda sono reperibili sul sito del Comune di Pisa (https://www.comune.pisa.it/it/bando/bando-la-concessione-di-contributi-ordinari-nel-settore-cultura-attivita-realizzate-nellanno) nella sezione “Bandi di gara e altri bandi”; le domande dovranno pervenire entro le ore 11 del 7 novembre 2022 all’ufficio protocollo del Comune secondo una delle seguenti modalità: tramite PEC all’indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it, mediante raccomandata A/R oppure consegna a mano esclusivamente all’URP.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa